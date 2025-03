Allarme obesità infantile: Italia tra le peggiori in Europa

Sono 427 milioni i bambini e adolescenti in sovrappeso nel mondo nel 2022, di cui 37 milioni sotto i 5 anni. In Europa meridionale, 500mila bambini risultano in eccesso di peso. L’Italia, secondo l’Unicef e l’Istituto Superiore di Sanità, si colloca al quarto posto tra i paesi europei con i tassi più alti di sovrappeso e obesità tra gli under 19: il 36% delle ragazze e il 43% dei ragazzi ne sono colpiti. Maglia nera a Cipro e Grecia.

I dati della sorveglianza OKkio alla SALUTE evidenziano che nel 2023 il 28,8% dei bambini italiani tra 8 e 9 anni era in sovrappeso o obeso, con il Sud Italia in testa: Campania (43,2%), Molise e Calabria (37,8%). Le percentuali più basse si registrano nelle province autonome di Bolzano (15,3%) e Trento (16,5%), seguite dalla Valle d’Aosta (19,5%).

“L’obesità è una minaccia crescente per la salute dei bambini – afferma Carmela Pace, presidente di Unicef Italia – e non riguarda solo la quantità di cibo, ma anche la sua qualità. Purtroppo, i cibi poco sani e a basso costo sono facilmente accessibili, penalizzando soprattutto i bambini in condizioni di povertà”.

