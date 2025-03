Allarme infermieri di famiglia: ne servono 50mila entro il 2026

Servono almeno 50mila infermieri di famiglia entro il 2026 per rispettare gli obiettivi del Pnrr, ma a oggi ne sono stati assunti solo 3.000 a fronte di un fabbisogno minimo di 9.600, come previsto dalla legge 34 del 2020. A lanciare l’allarme è Antonio De Palma, presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up.

“Senza infermieri di famiglia, le Case della Comunità e le Centrali operative territoriali (Cot) non potranno funzionare”, avverte De Palma, sottolineando come il problema sia nazionale. In Lombardia, ad esempio, su 900 infermieri territoriali necessari a Milano, ne sono stati assunti solo 100. Complessivamente, ne mancano almeno 9.000 tra ospedali e servizi territoriali.

Secondo Nursing Up, il nodo centrale è il mancato riconoscimento contrattuale della figura dell’infermiere di famiglia: “Si pensa di introdurre l’assistente infermiere, ma non l’infermiere di famiglia, che ha competenze più avanzate e fondamentali per il sistema sanitario”.

In altri Paesi europei, come Regno Unito, Svezia e Spagna, questa figura è da anni integrata nel sistema sanitario, spiega De Palma. “In Scozia, ad esempio, il Family Nurse esiste dal 2000 ed è in grado persino di prescrivere farmaci. In Italia, invece, siamo in forte ritardo e senza investimenti concreti rischiamo di fallire gli obiettivi del Pnrr”.

Il sindacato chiede un piano straordinario di assunzioni per garantire un sistema sanitario territoriale efficiente e prevenire il tracollo dell’assistenza.

