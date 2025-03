Allarme Confagricoltura: “Cresce la minaccia criminale nel tarantino”

Confagricoltura Puglia e Confagricoltura Taranto lanciano un appello alle istituzioni affinché vengano rafforzate le misure di sicurezza per proteggere gli imprenditori agricoli del Tarantino, sempre più spesso vittime di minacce e atti intimidatori.

L’organizzazione chiede un intervento immediato del prefetto per contrastare un’escalation di violenze che sta mettendo in ginocchio un settore già colpito da crisi economiche e climatiche.

L’ultimo episodio, avvenuto a Pulsano, ha visto un imprenditore agricolo subire una grave intimidazione. “È l’ennesima dimostrazione di un fenomeno allarmante che rischia di compromettere la libertà d’impresa nel nostro territorio”, sottolinea Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia e Taranto.

Lazzàro esprime solidarietà agli agricoltori colpiti e invita a non restare in silenzio: “Il silenzio è il più grande alleato della malavita. Per questo, esortiamo tutti gli operatori del settore a denunciare ogni minaccia o violenza”.

Confagricoltura chiede alle forze dell’ordine di intensificare i controlli e adottare misure concrete per garantire la sicurezza di chi lavora ogni giorno nei campi, contribuendo in modo determinante all’economia locale e nazionale.

