Allarme aeroporto di Brindisi: declassamento e rischio riduzione voli

Il decreto interministeriale del 18 febbraio 2025 ha ufficializzato il declassamento dell’aeroporto del Salento di Brindisi dalla categoria VIII ICAO alla VII ICAO. Una decisione che, secondo i sindacati dei Vigili del Fuoco, risponderebbe a logiche puramente economiche per ridistribuire personale verso gli scali di Foggia e Salerno, con tagli a livello nazionale.

La conseguenza diretta di questo provvedimento è la riduzione di 12 unità nel distaccamento dei Vigili del Fuoco presso lo scalo brindisino, limitando così l’impiego di mezzi di soccorso e riducendo la capacità estinguente.

La categoria ICAO determina quali aeromobili possano essere gestiti da uno scalo: con il passaggio dalla VIII alla VII categoria, Brindisi potrà gestire solo aerei con lunghezza massima di 49 metri e fusoliera larga al massimo 5 metri, contro i 69 metri e 7 metri previsti dalla categoria superiore.

Inoltre, lo scalo salentino non potrà accogliere voli di categoria IX, neppure in caso di dirottamenti o emergenze — una limitazione importante, considerando la funzione strategica dell’aeroporto come hub alternativo, anche per collegamenti internazionali come il volo Bari-New York della compagnia Neos.

I sindacati denunciano come questa decisione rischi di frenare lo sviluppo dell’aeroporto di Brindisi, penalizzando un bacino d’utenza che serve l’intera area jonico-salentina, con oltre tre milioni di abitanti in inverno e numeri triplicati durante la stagione turistica.

I segretari generali di Cgil Brindisi (Massimo Di Cesare), Cgil Lecce (Tommaso Moscara), Filt Cgil Brindisi (Gianni Stozzo) e Filt Cgil Lecce (Giuseppe Guagnano) chiedono la revisione immediata del decreto e il ripristino della categoria VIII ICAO, oltre al reintegro di personale e mezzi per consentire allo scalo di restare competitivo e attrattivo per i grandi vettori.

