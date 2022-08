(Di Domenico Brandonisio) Una vittoria di rigore per la Team Altamura: dopo il Matera, i biancorossi superano anche il Gravina: termina 6-5 il match, necessaria la lotteria dei rigori per prevalere sui ragazzi del duo Summa/Ragone. Formazioni: squadre che si schierano a specchio, per entrambe è 3-5-2 di partenza: Caputo e Croce sfidano Gonella e Actis Goretta.

La gara parte con ritmi bassi, squadre che si studiano. La prima opportunità del match arriva al 18′ per i padroni di casa: calcio d’angolo di Caputo e tentativo in acrobazia di Croce, che non riesce al meglio. Al 24′ punizione Gravina: Giglio crossa in area, Gonella spedisce di testa il pallone a lato. Ancora Altamura al 31′: sgroppara da sinistra di Casiello, assist in area di Croce che tenta il colpo di tacco. Palla sull’esterno della rete. Ancora botta e risposta nel finale: 34′, Bolognese ci prova da fuori area, alto, al 38′ Gonella in area avversaria spreca e spara alto.

Nella ripresa la Team Altamura insiste e passa in vantaggio al 68′: calcio d’angolo di Caputo, perfetto inserimento di testa di Bertolo che sorprende Mascolo. È 1-0, ma il vantaggio dura sino al 72′, giusto il tempo di consentire al Gravina di ripartire con Kharmoud che con un bel tiro in diagonale trova la rete del pareggio. I biancorossi provano nei minuti successivi a trovare il raddoppio e per poco manca il bersaglio il neo entrato Molinaro all’86’: palla alta di poco. Si va ai rigori, dove è fatale ai gialloblù l’errore di Giglio. Ci pensa poi Farinola a far impazzire di gioia i sostenitori di casa.

TEAM ALTAMURA GRAVINA 6-5 dcr (1-1 al 90’)

RETI: 23’st Bertolo (A), 27’st Kharmoud (G).

SEQUENZA RIGORI: Tommasone (Gravina, gol); Bolognese (Altamura, gol); Sanzone (Gravina, gol); Molinaro (Altamura, gol); Lauria (Gravina, gol); Sosa (Altamura, gol); Kharnoud (Gravina, gol); Ganci (Altamura, gol); Giglio (Gravina, parato); Farinola (Altamura, gol).

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Bertolo, Schiavinio, Lacassia; Murtas, Dipinto, Bolognese, Prinari (26’st Ganci), Casiello (32’st Farinola); Croce (36’st Molinaro), Caputo (36’st Sosa). A disposizione: Guido, Errico, Kanoute, Serra, Venanzio. All.: Ginestra.

GRAVINA (3-5-2): Mascolo; Sanzone, Giglio, Parisi; Kharmoud, Lauria, Bruno (14’st Perrelli), Chacon (45’st Murania), Romano (14’st Galardi); Gonella (14’st Tommasone), Actis Goretta (32’st Cusimano). A disposizione: Corchia, Gambicchia, Rosini, Giglio. All.: Ragone/Summa.

ARBITRO: Sciolti di Lecce. Assistenti: Spagnolo e Minerva

Note: recuperi 2’pt, 4’st.