Alla guida senza patente, investe una 21enne: è gravissima

L’incidente si è verificato a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Subito dopo l’investimento, l’auto si è ribaltata

È ricoverata in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Perrino” di Brindisi la giovane di 21 anni investita nella serata di mercoledì 23 luglio a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. L’incidente è avvenuto in contrada Conversano, a pochi metri dall’abitazione della ragazza, appena dopo che era uscita di casa.

Alla guida dell’auto, una Nissan, c’era un uomo di 43 anni residente a Cortona, in Toscana, attualmente in vacanza in Puglia. Secondo quanto ricostruito, il conducente non sarebbe in possesso della patente di guida.

Subito dopo l’investimento, il veicolo si è ribaltato. L’automobilista ha riportato ferite lievi, mentre la ragazza ha avuto la peggio ed è stata soccorsa in gravi condizioni. Diversi testimoni hanno riferito che l’auto procedeva a velocità sostenuta e che il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva.

Le indagini sono in corso e affidate alla Polizia Locale di San Vito dei Normanni, che sta lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

