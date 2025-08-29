29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Alimenti con servati in un furgone sotto il sole: chiuso ristorante del lungomare sud di Bari

Antonella Fazio 29 Agosto 2025
centered image

BARI – I militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale, hanno eseguito un’ispezione a un ristorante sul lungomare sud del capoluogo barese. Durante l’attività di controllo sono emerse gravi violazioni in materia di igiene e conservazione degli alimenti, successivamente accertate anche dai tecnici della Asl di Bari, intervenuti sul posto, i quali hanno rilevato la mancanza delle minime condizioni igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei pasti e la presenza di quasi un quintale di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Molte derrate alimentari, infatti, sono state individuate in un furgone da carico parcheggiato per giorni sotto il sole cocente dell’estate ferragostana. Considerevoli quantità di ulteriori alimenti sono state rinvenute in contenitori aperti, creando le condizioni ideali per la proliferazione di pericolosi batteri e muffe. Alla luce della precaria situazione in atto, l’Autorità sanitaria ha quindi disposto l’immediata sospensione dell’attività commerciale mentre i militari hanno prontamente proceduto al sequestro di tutti i generi alimentari rinvenuti e alla conseguente distruzione.

 

 

 

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Carcere di Foggia, drone con droga e telefoni abbattuto dagli agenti

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Zapponeta, 34enne accoltellato: individuato l’aggressore

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Auto in fiamme sulla Ss96 a Modugno: salvi padre e figlio

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Capurso, fiamme nella cantinola di un palazzo: forse un cortocircuito

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Maratea, giovane bloccato a 20 metri sulla scogliera salvato dai Vigili del fuoco

29 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bari, ennesima aggressione in carcere: feriti due agenti penitenziari

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

È fatta: Il Barletta chiude per Giuseppe Coccia

29 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Bilancio positivo per la Basilicata all’EXPO di Osaka

29 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Alimenti con servati in un furgone sotto il sole: chiuso ristorante del lungomare sud di Bari

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Grottaglie, ospedale San Marco senza Oss: “Pazienti lasciati soli di notte”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio