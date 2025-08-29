Alimenti con servati in un furgone sotto il sole: chiuso ristorante del lungomare sud di Bari

BARI – I militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale, hanno eseguito un’ispezione a un ristorante sul lungomare sud del capoluogo barese. Durante l’attività di controllo sono emerse gravi violazioni in materia di igiene e conservazione degli alimenti, successivamente accertate anche dai tecnici della Asl di Bari, intervenuti sul posto, i quali hanno rilevato la mancanza delle minime condizioni igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei pasti e la presenza di quasi un quintale di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Molte derrate alimentari, infatti, sono state individuate in un furgone da carico parcheggiato per giorni sotto il sole cocente dell’estate ferragostana. Considerevoli quantità di ulteriori alimenti sono state rinvenute in contenitori aperti, creando le condizioni ideali per la proliferazione di pericolosi batteri e muffe. Alla luce della precaria situazione in atto, l’Autorità sanitaria ha quindi disposto l’immediata sospensione dell’attività commerciale mentre i militari hanno prontamente proceduto al sequestro di tutti i generi alimentari rinvenuti e alla conseguente distruzione.

