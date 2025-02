Aliano capitale della cultura 2027: audizione al Ministero della Cultura

ALIANO – È fissata per domani, martedì 25 febbraio, alle 10.15 presso il ministero della Cultura l’audizione pubblica di Aliano finalista al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 con il dossier “Aliano, Terra dell’Altrove”.

L’audizione arriva al termine di un intenso calendario di eventi e appuntamenti di racconto del programma e dei valori della proposta di Aliano in Basilicata, ma ancor più fuori dai confini regionali. All’audizione, introdotta e coordinata da Isabella Romano, giornalista Rai, parteciperanno il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, l’assessore alla Salute e Politiche per la persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico e Annalisa Percoco (FEEM) a cui è affidata la presentazione del Dossier.

Le domande della Giura saranno raccolte, oltre che dal sindaco e da Annalisa Percoco, da Gianpiero Perri in qualità di componente del Comitato Promotore. Gli interventi saranno accompagnati da suggestivi contributi video che racconteranno l’altrove possibile attraverso le immagini e le suggestioni di chi ad Aliano è arrivato o di chi ad Aliano ha scelto di rimanere.

“Siamo al culmine di questa straordinaria avventura. Con grande emozione – commenta il sindaco De Lorenzo – chiediamo di essere sostenuti con ancora più forza e determinazione dall’intera comunità istituzionale lucana, da tutto il Comitato promotore e partenariato aderente, perché Aliano, Terra dell’Altrove possa cogliere questo ambizioso obiettivo e restituire soddisfazione alla comunità, di Aliano e della Basilicata più in generale, che si è tanto adoperata per questa candidatura e per questo Dossier”.

All’audizione parteciperà un’ampia delegazione di sindaci della Basilicata, istituzioni, soggetti privati, rappresentanti del terzo settore e semplici cittadini, a testimoniare l’adesione piena a questo progetto.

