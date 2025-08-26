26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

“Ali per volare”: moda e solidarietà a Taranto

Laura Milano 26 Agosto 2025
centered image

Una sfilata di moda e buona musica, a Taranto, per una iniziativa benefica dell’associazione Donato Marra Ali per Volare

 

About Author

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Massafra: XX edizione di Vicoli Corti, sei serate in piazza Santi Medici

26 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Marina di Pulsano, ecco le piccole “Caretta Caretta”

26 Agosto 2025 Laura Milano

Quindici anni dall’omicidio di Sarah Scazzi

26 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva, Europa Verde: “AIA non tutela la salute, Urso fuorviante”

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

MediTa Festival 2025, tre serate tra pop e sinfonico con Pelù, Rossi e Wyse

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

Partecipate Taranto, FdI e Lega: “Bitetti ripete le scelte di Melucci”

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Massafra: XX edizione di Vicoli Corti, sei serate in piazza Santi Medici

26 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

“Ali per volare”: moda e solidarietà a Taranto

26 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, Di Bari: “Per Jallow siamo a buon punto”

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

“Sfratto” Croce Rossa, critiche da opposizione e pure maggioranza

26 Agosto 2025 Michele Iurlaro