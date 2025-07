Sulle ali della memoria, mostra nella ex Tesoreria a Bari

BARI – Fino al 6 agosto la sala ex Tesoreria di Palazzo di Città ospiterà “Sulle ali della memoria”, l’esposizione dei lavori prodotti dagli studenti del Liceo artistico De Nittis-Pascali e dell’Accademia di Belle Arti di Bari in occasione del ventennale del disastro aereo di Capo Gallo del 6 agosto 2005. “Sulle ali della memoria” è il risultato del concorso artistico promosso nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale del disastro aereo di Capo Gallo dall’omonima associazione in favore degli studenti baresi, per stimolare una riflessione sul valore della responsabilità individuale, dell’educazione civica e delle buone prassi. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

