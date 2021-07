Alezio | Tentano di violentare 25enne in panne con l’auto: caccia a due turisti

Fora l’auto di notte sulla strada provinciale 361 Alezio-Gallipoli ed è costretta a fermarsi. Due giovani turisti, probabilmente romani, si accostano per fornire il proprio aiuto, ma la gentilezza si trasforma presto in violenza. I due avrebbero tentato di molestarla. Vittima una ragazza di 25 anni piemontese. A desistere nell’intento è stata la paura di essere scoperti per via delle auto di passaggio e così i due balordi sono fuggiti via. In mattinata la giovane si è presentata presso la stazione dei carabinieri di Alezio per sporgere denuncia. Si è recata in ospedale, al Sacro Cuore di Gallipoli, e i medici che l’hanno visitata hanno riscontrato graffi sul collo e in altre parti del corpo ed è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.