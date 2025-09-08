Alezio, Premio Maglio 2025 a Francesco Gioffredi e Carlo Bollino

Per il quattordicesimo anno il Comune di Alezio è stato protagonista del Premio Nazionale di Giornalismo “Antonio Maglio”, evento culturale di rilievo andato in scena nella serata di sabato 6 settembre nella piazza antistante il Museo Messapico, intitolata al giornalista Antonio Maglio.

A vincere l’edizione di quest’anno Francesco Gioffredi, caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia, premiato per un reportage sulla città di Taranto.

Al salentino Carlo Bollino, invece, il premio alla carriera, per la sua intensa attività giornalistica in Italia e all’estero. Un impegno che dura da quarant’anni.

Al secondo posto sul podio le giornaliste Elisa Venco e Maria Cristina Fraddosio. Un riconoscimento speciale è stato conferito a Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce. Durante la serata è stato ricordato l’onorevole Giacinto Urso, storico presidente dell’associazione scomparso lo scorso dicembre. L’evento è stato anche l’occasione per fare il punto sullo stato di salute dell’informazione.

