Alezio, lite tra vicini degenera: anziano colpito finisce in Rianimazione

Una lite tra vicini di casa si trasforma in un dramma: un uomo di 78 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dopo essere stato colpito al volto durante un acceso alterco scoppiato per motivi ancora da chiarire.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 19, in via Ferrante, una zona periferica di Alezio, nei pressi dell’area industriale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, il diverbio sarebbe nato da una banale discussione relativa al danneggiamento di un tubo in plastica. A fronte di un rimprovero, l’altro avrebbe negato ogni responsabilità, facendo salire la tensione fino all’aggressione fisica.

A quel punto – secondo una prima ricostruzione – il 78enne avrebbe ricevuto due colpi violenti al volto, crollando poi sull’asfalto e battendo la testa. È stata la moglie a soccorrerlo e a riportarlo in casa, ma una volta rientrati, l’uomo ha perso conoscenza. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale di Lecce.

I medici del pronto soccorso, dopo gli accertamenti diagnostici, hanno deciso per il ricovero in Rianimazione. La prognosi è riservata.

Nel frattempo, i carabinieri guidati dal maresciallo Paolo Novello proseguono le indagini: già raccolte alcune testimonianze, nelle prossime ore gli inquirenti analizzeranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. È previsto inoltre un nuovo interrogatorio di almeno uno dei protagonisti della vicenda, per chiarire definitivamente i contorni di un’aggressione che rischia di trasformarsi in tragedia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts