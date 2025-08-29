Alessano, un libro per “Valorizzare merito e competenze”

Trasparenza, merito e valorizzazione delle competenze non sono solo ideali astratti ma strumenti operativi per garantire la crescita della società nel nuovo libro di Annatonia Margiotta. Il testo, dal titolo “Valorizzare merito e competenze. Gli obiettivi di un’onirica Agenda Onu 2080” è stato presentato nelle scorse ore a Palazzo Legari di Alessano.

L’autrice, originaria di Galatone in Salento, pedagogista, mediatrice familiare e fondatrice di diverse associazioni di volontariato, ricopre per la Regione Puglia il ruolo di responsabile interventi per la diffusione della legalità.

L’opera si inserisce nel dibattito contemporaneo su equità sociale, giustizia educativa ed etica pubblica, proponendo una visione più umanistica del concetto di merito, ancora troppo spesso confuso con quello di meritocrazia.

Una parità di condizioni e opportunità, tuttavia, che appare ancora lontana. E allora, quale direzione prendere?

