Alessano (LE), “Basta Bullo io Ballo” promuove lo sport inclusivo

Alessano (LE) – Utilizzare lo sport come mezzo per promuovere l’inclusività per chi, erroneamente, è considerato diverso. È stato questo il tema dell’incontro tenutosi ad Alessano dove la presidente di Emotional & More, Carmen de Gironamo, ha voluto incontrare i ragazzi dell’ A.S.D.”ADELFIA “. Un tema, quello dell’inclusività che abbraccia sempre più soggetti pubblici e privati tra i quali anche l’Università del Salento.

