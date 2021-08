Alessano | Fuori strada con l’auto di rientro dal lavoro, muore 22enne

Stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata di lavoro come cameriere a Specchia e sulla via che conduce ad Alessano ha perso la vita dopo essere uscito fuori strada con l’auto. La vittima aveva 22 anni, si chiamava Gabriele Trovatello, e alle 4 della notte, per cause ancora tutte da accertare, è uscito fuori strada con la sua Toyota Yaris ribaltandosi più volte e morendo sul colpo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanmo potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Tricase.