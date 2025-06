Donare il sangue per curare e curarsi: Adovos Alessano in prima linea

Anche quest’anno il basso Salento si conferma terra viva e generosa per la raccolta di sangue e di emocomponenti, grazie al prezioso lavoro di sensibilizzazione svolto da realtà locali come Adovos Messapica Alessano-Montesardo, tra le sezioni Fidas più attive in provincia.

Nata nel 1978 per volontà di Don Tonino Bello, lui stesso tra i primi a donare, attualmente conta circa 600 iscritti attivi, dei quali 142 tra i 18 e i 30 anni. Ben 756 il numero di donazioni registrate nel 2024, a conferma dei dati nazionali che attestano una ripresa progressiva della raccolta di sangue dopo il periodo Covid, con un aumento di donne e giovani.

Un gesto di altruismo e senso civico, indolore e senza costi, che può fare la differenza tra una vita in più e una in meno. Ma non solo: anche un modo per prendersi cura della propria salute.

Durante la stagione estiva donare è fondamentale, poiché la richiesta di sangue in questi mesi aumenta, a causa degli incidenti stradali e delle emergenze legate al caldo.

