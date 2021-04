ALCUNE POSITIVITA’ NELL’HAPPY CASA, MA BRINDISI-MILANO SI GIOCA

L’Happy Casa Brindisi torna a fare i conti con il Covid-19 (dopo gli episodi di Willis e Udom) e si ritrova con alcune positività nel gruppo squadra. Si temeva che la situazione fosse più grave, ma i test effettuati nella tarda mattinata hanno scongiurato rischi peggiori. Il big match con la capolista Olimpia Milano, sfida per il primato in serie A, si giocherà regolarmente e vedremo in campo con quali defezioni: palla a due domani sera (domenica 11 aprile) alle ore 20,45. La NBB giocherà nuovamente mercoledì 14 aprile (ore 18.00) per la gara esterna con la Vuelle Pesaro.

Ecco il comunicato ufficiale della società del presidente Nando Marino: «Si informa che a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate alcune positività all’interno del gruppo squadra. La società si è attivata per seguire tutte le procedure richieste dai protocolli vigenti al fine di svolgere regolarmente gli impegni di Lega Basket Serie A».