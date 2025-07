Alberto Amoroso è il nuovo presidente dei frantoiani AIFO

L’Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO) ha eletto Alberto Amoroso nuovo presidente nazionale nel corso dell’assemblea generale, dando il via a una nuova fase per la rappresentanza del comparto oleario. Frantoiano originario dell’Abruzzo, Amoroso succede a Elia Pellegrino, che resta in carica come vicepresidente insieme a Gaetano Agostini (Marche), mentre il ruolo di tesoriere è stato affidato ad Antonio Di Battista (Molise).

La nuova governance dell’associazione si completa con un consiglio direttivo rappresentativo dell’intero territorio nazionale, che include frantoiani provenienti da Puglia, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Veneto e Marche, a testimonianza della pluralità geografica e dell’unità d’intenti che caratterizza AIFO.

«Desidero ringraziare sentitamente Elia Pellegrino per il lavoro svolto in anni difficili», ha dichiarato il neo presidente Amoroso, «ha saputo rafforzare la coesione interna e l’autorevolezza esterna dell’associazione. Il suo contributo resterà prezioso anche in questo nuovo corso. Ora, insieme a tutto il direttivo, lavoreremo per rafforzare ulteriormente la voce dei frantoi italiani nei contesti istituzionali».

Tra le priorità annunciate, il consolidamento dell’identità associativa, il rafforzamento della qualità e della sostenibilità produttiva e una maggiore visibilità delle istanze del comparto nei tavoli nazionali ed europei. AIFO si prepara così a rappresentare con rinnovato slancio il mondo dell’olio extravergine di oliva, simbolo riconosciuto del Made in Italy agroalimentare.

L’associazione, attraverso la nuova squadra, punta ora a rispondere in modo più efficace alle sfide che attendono la filiera, mantenendo saldo il legame con i territori e promuovendo innovazione e tutela del lavoro dei frantoiani italiani.

