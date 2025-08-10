Alberobello, torna Pasqualino Gourmet: il festival del celebre panino

Ad Alberobello è partita giovedì 7 agosto la settima edizione di “Pasqualino Gourmet”, il festival dedicato al panino simbolo della ‘Città dei trulli’. L’evento proseguirà fino al 14 agosto ogni sera dalle 17:00 in via Barsento, che si trasforma in un vero e proprio villaggio del gusto e del divertimento.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di Luigi e Fabio Giliberti, presidente e vicepresidente dell’associazione Pasqualino Gourmet Eventi, insieme alle assessore del Comune di Alberobello Mariella Laneve e Valentina Liuzzi e al consigliere comunale Franco Greco. Presenti anche il vicesindaco di Putignano Marco Certini e Renzo Notarnicola, consigliere della Fondazione Carnevale di Putignano, che ha portato una preziosa collaborazione con installazioni in cartapesta ad arricchire la festa.

Protagonista assoluto resta il Pasqualino, panino nato negli anni ‘50 grazie a Pasquale Dell’Erba, salumiere locale che combinò tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata in un panino rosetta ormai divenuto simbolo gastronomico della città. Oggi è possibile gustarlo nelle versioni tradizionale e gourmet, insieme a primi piatti, carne, pesce, dolci, birre artigianali e cocktail, valorizzando eccellenze pugliesi come il pane di Altamura, il caciocavallo silano e la farina Senatore Cappelli.

Anche quest’anno si assegna il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, dedicato alla proposta più creativa e gustosa ispirata al panino, scelta da una giuria di esperti e annunciata nella serata conclusiva.

Il festival offre ogni sera, dalle 21, un ricco programma musicale con dj set e concerti live che spaziano dal pop al rock, dalla musica popolare ai grandi successi internazionali. Dopo i Game Boy alla serata inaugurale, si susseguiranno tribute band di Ligabue, 883, Vasco Rossi, oltre a feste a tema anni ‘80 e ‘90 e pizzica salentina.

Organizzato dall’associazione Pasqualino Gourmet Eventi con il patrocinio del Comune di Alberobello, Confartigianato e l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada, il festival conta 12 stand gastronomici e ingresso libero.

Un’occasione per celebrare tradizione, gusto e cultura in una delle città più caratteristiche della Puglia, rendendo omaggio a un panino che racconta storia e passione locali.

