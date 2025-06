Alberobello: presentato il programma “We Are in Trulli 2025”

A Palazzo di Città di Alberobello, è stato ufficialmente presentato il programma “We Are in Trulli 2025”, la rassegna culturale che segna l’avvio di un’estate ricca di eventi, iniziative e spettacoli di grande rilevanza artistica e mediatica. Il palinsesto, che si estende da giugno a ottobre, è il frutto delle attività di co-progettazione avviate dall’Amministrazione durante il percorso di candidatura territoriale di Alberobello, con il progetto Pietramadre, a Capitale italiana della Cultura nel 2027. Un progetto che ha consolidato il legame tra il territorio e la cultura a livello nazionale e internazionale.

Il programma di quest’anno rappresenta un lascito significativo, nato dalla sinergia tra il Comune di Alberobello e i numerosi partner culturali coinvolti, che ha ampliato la rete di contatti e generato nuove progettualità. Grazie a questo “lavoro di squadra”, sono stati avviati nuovi percorsi nel teatro, nella letteratura e nella danza, attraverso i quali, quest’anno, si alterneranno talenti affermati ed emergenti, nel rappresentare nuove forme artistiche ed espressive.

Tra gli eventi di rilievo, spicca il GroundUp Music Festival 2025 (26-28 giugno) nella sua prima edizione europea. Nato in Florida nel 2017, il GroundUp è considerato fra “i 10 eventi musicali più significativi del decennio” con il suo vasto orizzonte ritmico che spazia dal jazz alla world music, creando un incontro unico tra la scena contemporanea internazionale e la Città dei trulli. Inoltre, nel contesto del Puglia Teatro Festival, in collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio D’Amico’ e il Teatro dell’Opera di Roma, si esibirà il 1 agosto, l’étoile Eleonora Abbagnato in una performance esclusiva ed emozionante. Inoltre, dopo il recente successo al Milano Film Festival, l’attore alberobellese Giuseppe Palasciano porterà in scena in collaborazione con l’Amministrazione comunale e gli istituti scolastici, il progetto teatrale STATT (acronimo che sta per Stagione Teatrale Alberobello per la Tutela del Territorio) del quale è ideatore oltre che direttore artistico.

L’estate di Alberobello celebrerà anche la letteratura con un evento eccezionale: il 5 luglio, grazie alla collaborazione con Chianche di Carta e i Presidi del Libro, la magica cornice del Trullo Sovrano ospiterà un ‘talk show’ dedicato ai cinque scrittori finalisti del Premio Campiello 2025, mettendo in luce il loro talento e offrendo un’importante occasione di visibilità per la letteratura italiana contemporanea.

La rassegna offrirà anche spazio per la creatività con la prima edizione estiva di Crìous, il Festival d’autore del Fumetto e dell’illustrazione che, dall’8 al 20 luglio, esporrà “Cani dal mondo” la mostra di Francesca Cosanti e successivamente, dal 28 luglio al 24 agosto, esporrà la mostra “La notte di Valentino”, a cura di Alessio Fortunato, e che si propone di coinvolgere appassionati del genere di tutte le età, dai più giovani agli adulti.

