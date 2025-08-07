7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Alberobello: la danza di Eleonora Abbagnato tra i trulli

Ottavio Cristofaro 7 Agosto 2025
centered image

Un’atmosfera magica ha avvolto Alberobello, dove l’arte e la danza si sono incontrate nel cuore dei trulli. L’occasione è stata la quarta edizione del Puglia Teatro Festival, che ha portato in scena un evento davvero speciale.

Ottavio Cristofaro

centered image

Strage ciclisti

Ciclisti uccisi, l’autopsia: “Gravi traumi e lesioni agli organi interni”

7 Agosto 2025 Antonella Fazio

Al Municipio V “Semi di sapere”: sostegno scolastico e attività socializzanti per minori

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

