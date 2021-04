Alberobello | Due giornate per il sociale con i prodotti tipici

L’Istituto Eccelsa di Alberobello, leader da anni nella formazione professionale del settore enogastronomico, ha accettato l’invito del Dipartimento di Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi e con il patrocinio del Comune di Alberobello, a condividere l’iniziativa benefica Intorchiate di primavera.

E’ stata prevista la produzione di questo prodotto tipico della cultura culinaria pugliese, nelle giornate di martedì 13 e giovedì 15 Aprile presso la sede formativa di Alberobello, al fine di promuovere il concetto della SOLIDARIETÀ’ attraverso la sinergia e la collaborazione tra contesti pubblici e privati. I prodotti verranno successivamente distribuiti alle associazioni di beneficenza ed accoglienza della Puglia.

Pochi e semplici ingredienti, arricchiti dal sapore unico della mandorla, in una forma intrecciata quasi ad evocare un abbraccio, le “intorchiate” intese come simbolo di speranza che Eccelsa e il DSE Puglia vogliono offrire ai più bisognosi in un momento così difficile e delicato ove la solidarietà e il supporto reciproco risultano fondamentali.”