LATIANO- È dovuta intervenire una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana per rimuovere un grande albero caduto sulla strada che collega Latiano a Oria, e per mettere in sicurezza una lamiera volata su un’auto a San Michele Salentino.

Il primo intervento dei vigili del fuoco è avvenuto sulla provinciale 71 che da Latiano conduce a Oria, quando stati chiamati a intervenire intorno alle 3 di ieri notte, 25 novembre: un conducente, mentre percorreva la strada ha dovuto interrompere la corsa all’improvviso a causa della caduta dell’albero che ha occupato entrambe le carreggiate. Giunti sul posto, i pompieri hanno rimosso e messo in sicurezza l’albero.

A San Michele Salentino, invece, alle 2 circa, le forti raffiche di vento hanno fatto spostare una grossa lamiera che si è abbattuta su un’auto danneggiandola lievemente. Fortunatamente, in entrambe i casi nessuno ferito ma solo tanto spavento per il conducente e preoccupazione per il proprietario dell’auto di San Michele Salentino.