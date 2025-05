Alberi in via Vitrani a Barletta, dietrofront di Cannito sui ligustri

BARLETTA – Prima i ligustri, poi il dietrofront e il confronto con i residenti. Cambia idea l’amministrazione comunale di Barletta sulla sostituzione degli olmi in via Vitrani. La nuova piantumazione delle essenze arboree, dopo aver abbattuto gli alberi ammalorati a febbraio, avrebbe dovuto prevedere proprio i ligustri, specie ritenuta non adeguata al contesto del viale secondo il comitato del quartiere Medaglie d’Oro.

L’iniziale decisione del sindaco Cannito, inizialmente avvalorata dagli studi condotti dall’agronoma comunale, si è scontrata con la raccolta firme degli stessi residenti, 164, per manifestare il proprio dissenso per la scelta effettuata, sulla quale avrebbero inciso anche componenti di carattere economico.

Nel corso del consiglio comunale dello scorso 30 aprile, infatti, il primo cittadino ha sottolineato la volontà del comitato di quartiere e ha riaperto il dialogo sull’individuazione di ulteriori essenze arboree, con l’obiettivo di sostituire gli olmi ammalorati anche ascoltando l’opinione dei residenti. Proprio il comitato, che con il suo referente Oronzo Carli e altri componenti ha partecipato attivamente alle commissioni comunali, ha chiesto anche la messa in sicurezza delle conche ormai vuote. Un primo passo, intanto, è stato fatto, con l’auspicio di una via Vitrani nuovamente come un polmone barlettano con il suo folto verde pubblico.

