Alberi cementati a Trani, il Comune attacca: “Polemica strumentale”

Dopo la denuncia del movimento Articolo 97 sul caso degli alberi cementati in Piazza Dalla Chiesa a Trani, arriva la replica del Comune. Il vicesindaco Ferrante, che ha anche la delega alla manutenzione del verde, si è detto totalmente estraneo ai lavori, sottolineando che l’amministrazione non ha avviato alcun intervento nella zona. Ferrante ha respinto la richiesta di rimettere le sue deleghe avanzata dal movimento, accusandolo di alimentare polemiche strumentali per fini politici. Intanto, alcuni alberi risultano già liberati dal cemento.

