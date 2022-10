CELLINO SAN MARCO – Non bastavano le bollette più alte del 200 %: lo sfogo pubblico di Al Bano ha provocato anche gli insulti degli haters, di quei “conigli” che, via social, illuminati e pure nascosti dalla luce di uno schermo, hanno criticato lo sfogo dell’artista. Al Bano, questa volta, smette i panni della star per parlare da imprenditore, da figlio di contadini, da chi, ogni giorno, lavora per mantenere la sua famiglia. Al Bano è pronto a contestare quella bolletta. Eppure, non bastava il caro energia. Il maestro, che ci accoglie nel suo studio circondato da ricordi e dischi d’oro e di platino, risponde per le rime agli insulti piovuti sui social. In basso, l’intervista.