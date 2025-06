Alabù, lo strano caso dell’asilo nido autorizzato e invece no

FRANCAVILLA FONTANA – Inaugurato dal sindaco, ma dopo pochi giorni “chiuso” dallo stesso Comune: lo strano caso dell’asilo nido Alabù di Francavilla Fontana.

Insomma, la faccenda non finisce qui. E se non vi è dubbio alcuno che le carenze autorizzative possano essere risolte a stretto giro nel rispetto delle leggi, in primis quella Regionale, e di corretti iter amministrativi, sembra altrettanto chiaro che lo scivolone dovrà essere chiarito. Dal Comune o chissà da chi.

