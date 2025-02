Al via seconda edizione della “Corri Conversano – Trofeo dei due Laghi”

La macchina organizzativa della seconda edizione della “Corri Conversano”, ribattezzata quest’anno anche “Trofeo dei due Laghi”, è ufficialmente partita. L’evento, organizzato dall’Atletica Conversano e inserito nel calendario nazionale Fidal, si terrà il prossimo 9 marzo su percorso omologato. Sarà la gara inaugurale del circuito podistico provinciale “Terra di Bari”, una competizione molto attesa che attira settimanalmente centinaia di runners.

Gli organizzatori sono già al lavoro da giorni per definire i dettagli della manifestazione, con particolare attenzione al tracciato di gara. Il percorso toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi della città, tra cui piazza Castello, corso Domenico Morea, via Matteotti e i caratteristici vicoli del centro storico, per poi attraversare le campagne e lambire il lago di Sassano, il lago di San Vito e la chiesetta di Santa Caterina.

Oltre all’aspetto sportivo, l’evento si distingue per l’attenzione riservata ai partecipanti: il pacco gara includerà una sacca e un telo mare firmati Joma, oltre a un’ampia selezione di prodotti alimentari e integratori. La quota di iscrizione è fissata a 10 euro.

Nel frattempo, gli atleti dell’Atletica Conversano continuano a distinguersi nelle competizioni regionali. Lo scorso weekend, tre runners gialloneri – Rino Lorusso, Giovanni Manco e Cosimo Sperti – hanno partecipato alla settima edizione della “Scio&Vnot”, una gara di 16 km tra Martina Franca e Locorotondo, ottenendo ottimi risultati. In particolare, Giovanni Manco ha conquistato il terzo posto nella categoria SM70. Da segnalare anche la partecipazione di Domenico Trovisi alla dodicesima “Volkswagen Barletta Half Marathon” del 9 febbraio.

Il prossimo appuntamento per i podisti conversanesi è fissato per domenica prossima a Polignano a Mare, dove si correrà l’edizione 2025 della “Corsamare”, altro evento di spicco nel panorama podistico pugliese.

