SALENTO – Bambini e ragazzi, dai 6 ai 18 anni, diventano protagonisti a teatro e dai laboratori avviati durante la pandemia, ora mettono in scena spettacoli ispirati a Barrie, Kafka, Shakespeare, Ende. Da mercoledì 8 a sabato 11 giugno, al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano e alla Biblioteca Paiano di Vignacastrisi in provincia di Lecce, ogni sera andrà in scena uno spettacolo teatrale che ha per protagonisti proprio i ragazzi che durante la pandemia, da novembre a maggio, sono stati protagonisti di laboratori teatrali per il progetto “Fuochi Comuni”.

La rassegna sarà una grande festa per celebrare la fine di un percorso che ha valorizzato le energie migliori dei giovani spronandoli alla partecipazione attiva, alla socializzazione, alla creazione.

Dal 9 al 26 giugno inoltre saranno esposti in giro per Spongano i QR code audio della Rivoluzione dei libri, il progetto di promozione della lettura ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele di Ultimi Fuochi Teatro.

CALENDARIO DI FUOCHI COMUNI

Spettacoli finali dei laboratori teatrali di Ultimi Fuochi Teatro

Alla Biblioteca M. Paiano

Via Asilo infantile – Vignacastrisi

8 Giugno – ore 20,30

Lab Taglia S Vignacastrisi

La storia infinita

Dal romanzo di Michael Ende

Al Centro di Aggregazione Giovanile

Via Pio XII – Spongano

9 Giugno – ore 20,30

Lab Taglia L

Tutti contro

liberamente ispirato a Il processo di Franz Kafka

10 Giugno – ore 20,30

Lab Taglia S Spongano

Seconda stella a destra

da Peter Pan di James M. Barrie

11 Giugno – ore 20,30

Lab Taglia M Spongano

La famosa tragedia di Macbeth

Liberamente ispirato a Macbeth di William Shakespeare

Info e prenotazioni: 388.1271999