Al Teatro Curi di Barletta la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze

Sono state consegnate nel Teatro Curci le civiche benemerenze della città di Barletta. Ad essere premiate sono state le personalità che si sono distinte per l’impegno verso la comunità barlettana e per aver portato in alto il nome della città della Disfida. Tra gli insigniti ci sono tanti esponenti delle Forze Armate e del mondo dell’associazionismo. Premiato d’eccezione dell’evento è stato il Generale di Corpo di Armata della Guardia di Finanza e Direttore della Direzione Investigativa Antimafia Michele Carbone, che sul palco del Curci ha rivendicato con forza le sue origini barlettane.

