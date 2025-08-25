25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Al supermercato con 27mila euro, derubati anziani

Marzia Baldari 25 Agosto 2025
centered image

MANDURIA: Vanno a fare la spesa con 27mila euro in borsa: due anziani a Manduria derubati dei loro risparmi nel parcheggio di un supermercato.

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, conto alla rovescia per Spalluto alla guida di Kyma Ambiente

25 Agosto 2025 Leo Spalluto

Maltempo, bomba d’acqua nel tarantino, danni soprattutto a Grottaglie

25 Agosto 2025 Marzia Baldari

Andria, incendio in appartamento: nessun ferito, evacuate dodici persone

25 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

Taranto, Fiorella Mannoia incontra i bimbi dei Tamburi

25 Agosto 2025 Leo Spalluto

Canosa di Puglia, poliziotto in malattia ma con certificati medici falsi: indagato per truffa

25 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

Taranto, riaprirà a breve l “Oasi Palude La Vela”

25 Agosto 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Taranto sulle tracce di Alessandro Di Paolantonio

25 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Potenza, nuova offerta del Catania per Caturano

25 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Al supermercato con 27mila euro, derubati anziani

25 Agosto 2025 Marzia Baldari

Taranto, conto alla rovescia per Spalluto alla guida di Kyma Ambiente

25 Agosto 2025 Leo Spalluto