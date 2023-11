Al Sorrento basta Martignago per battere un brutto Taranto

🟥🟦 90’+6’ Ammonito 🟨 Zonta per gioco falloso.

🟥🟦 90’+4’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Kondaj rileva proprio Ferrara.

🟥🟦 90’+3’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso.

🟥⬛️ 90’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Sorrento, Messori per De Francesco.

🟥🟦 89’ Ammonito 🟨 Samele per gioco falloso.

🟥⬛️ 78’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi per il Sorrento: Panelli e Petito per Vitale e Ravasio.

🟥🟦 77’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Capuano si gioca la carta Orlando, gli lascia il campo Enrici.

🟥🟦 74’ Ammonito 🟨 Enrici per gioco falloso. Era diffidato, salterà il derby col Brindisi.

🟥⬛️ 72’ GOL DEL SORRENTO: ⚽️ MARTIGNAGO! Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva al nuovo entrato che da posizione defilata calcia di destro, trova una leggera deviazione e batte Vannucchi. Per Riccardo Martignago è il primo gol in campionato.

🟥🟦 65’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi per Capuano: Samele e Fabbro prendono il posto di Cianci e Kanoute.

🟥⬛️ 65’ Sorrento pericolosissimo: Colombini crossa dalla sinistra, La Monica si inserisce e colpisce di testa da posizione ravvicinata, ma pressato da Riggio manda alto.

🟥⬛️ 63’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi per il Sorrento: Mrtignago e Colombini per Scala e Loreto.

🟥🟦 46‘ SOSTITUZIONE 🔄 cambio nel Taranto: Romano resta negli spogliatoi, al suo posto Mastromonaco che raggiunge le 100 presenze in rossoblu.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+2’ Si chiude la prima frazione.Pari giusto nonostante una leggera supremazia territoriale dei padroni di casa: una traversa per parte: Vitale per il Sorrento, per il Taranto Bifulco, poi espulso per uno schiaffo allo stesso Vitale.

45’+2’ Espulso 🟥 Giuseppe Giove (team manager del Taranto) per proteste: chiedeva il rosso per il fallaccio di Fusco.

45’+2’ Ammonito 🟨 Fusco per gioco falloso. Protesta la panchina del Taranto, quasi tutta in campo.

⏱️ 45’ Un minuto di recupero.

🟥⬛️ 43’ Rovesciata al centro dell’area di Vitale, palla che accarezza il palo alla destra di Vannucchi, comunque ben posizionato. In vantaggio di un uomo, il Sorrento ha preso coraggio.

⏱️ 40’ Torna a piovere a dirotto sul Viviani.

🟥🟦 38’ Ammonito 🟨 Cianci per gioco falloso. Taranto troppo nervoso.

🟥🟦 35’ Espulso 🟥 Bifulco per uno schiaffo a Vitale. Ingenuità clamorosa del numero 14 del Taranto, che ha colpito l’avversario proprio sotto gli occhi dell’arbitro Giaccaglia, il quale non ha potuto far altro che tirare fuori il cartellino rosso.

🟥🟦 30’ È il Taranto a sfiorare il vantaggio: cross dalla destra di Romano, spettacolare girata al volo di Bifulco che centra la traversa. Provvidenziale la leggera deviazione di Del Sorbo.

🟥⬛️ 28’ Girata di Scala dal limite: troppo debole, Vannucchi blocca senza particolari problemi.

🟥🟦 20’ Ammonito 🟨 Romano per gioco falloso.

🟥⬛️ 20’ Sorrento a un passo dal vantaggio: Scala impegna Vannucchi dal limite, la respinta del portiere rossoblu finisce sui piedi di Vitale che colpisce in pieno la traversa.

🟥🟦 17’ Destro da posizione decentrata di Kanoute, la palla si spegne a lato di poco.

🟥⬛️ 5’ Colpo di testa in area di Fusco, non inquadra la porta.

🟥🟦 4’ Ammonito 🟨 Heinz per gioco falloso.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥⬛️ SORRENTO-🟥🟦 TARANTO 1-0

⚽️ RETI: 72’ Martignago (S)

🟥⬛️ SORRENTO 433: Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (63’ Colombini); Cuccurullo, La Monica, Vitale (78’ Panelli); Scala (63’ Martignago), Ravasio (78’ Petito), De Francesco (90’ Messori). Panchina: D’Aniello, Oliva, Bonavolontà, Vitiello, Kone, Caravaca. All. Maiuri

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Heinz, Riggio, Enrici (77’ Orlando); Romano (46’ Mastromonaco), Zonta, Fiorani, Ferrara (90’+4’ Kondaj); Kanoute (65’ Fabbro), Cianci (65’ Samele), Bifulco. Panchina: Loliva, Costantino, De Santis, Bonetti, Papaserio, Capone. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Santino Spina di Palermo e Mario Pinna di Oristano. Quarto uomo; Matteo Giudice di Frosinone.

🟨 AMMONITI: Heinz, Romano, Cianci, Enrici, Samele, Ferrara, Zonta (T); Fusco (S).

🟥 ESPULSI: al 35’ Bifulco (T) per uno schiaffo a Vitale.

📌 NOTE: recuperi 2’/5’. angoli 4-3

