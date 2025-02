Al salentino Matteo Toma “L’Arcimboldo d’Oro – 3 pennelli 2025”

Il maestro pizzaiolo e panificatore salentino Matteo Toma ha ottenuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel mondo della gastronomia: “L’Arcimboldo d’Oro – 3 pennelli 2025”. La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 gennaio al Teatro Totò di Napoli, dove Toma è stato l’unico pizzaiolo della provincia di Lecce a ricevere il massimo punteggio nella categoria “Artista moderno”.

Classe 1991, Toma è titolare della pizzeria L’Artigiano della Pizza a Parabita e fondatore di Mamì – Impasti d’Autore a Matino. Non nuovo ai riconoscimenti nazionali e internazionali, ha accolto il premio con grande entusiasmo: “Essere premiati con il massimo dei voti proprio a Napoli, accanto a colossi della pizza come Antonio Starita, Luciano Sorbillo ed Errico Porzio, è un orgoglio immenso”, ha dichiarato.

La premiazione internazionale “L’Arcimboldo d’Oro” celebra ogni anno l’eccellenza nel mondo della gastronomia e prende il nome dal pittore cinquecentesco Giuseppe Arcimboldo, noto per le sue celebri “Teste Composte”. La statuina e i pennelli d’oro vengono assegnati agli “Artisti del Gusto” selezionati nella Guida 2025 de L’Arcimboldo, con candidati provenienti da Stati Uniti, Messico, Australia, Emirati Arabi e diversi Paesi europei.

Oltre alla sua attività di pizzaiolo, Matteo Toma è consulente tecnico per aziende molitorie e produttori di forni, con un focus sulla sperimentazione di impasti innovativi e sulla valorizzazione delle materie prime di qualità. Il suo obiettivo è creare una rete internazionale di professionisti per promuovere prodotti sani e sostenibili. “Lavorare con le mani, pensare con il cuore, innovare con rispetto per la tradizione”, è il motto che guida la sua carriera.

Toma è anche coordinatore del Forum Panificazione di Agrogepaciok, storico salone internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione che si tiene ogni novembre a Lecce. Ora, con il suo staff, è pronto per una nuova sfida: il Campionato internazionale della pizza MSC World, ideato da Luciano Sorbillo, che si terrà dal 18 al 25 marzo a bordo di una nave da crociera.

