Al Municipio V “Semi di sapere”: sostegno scolastico e attività socializzanti per minori

Il Municipio V lancia il progetto sociale “Semi di sapere”, un’iniziativa destinata a bambini e preadolescenti tra i 6 e i 14 anni residenti sul territorio, con l’obiettivo di offrire supporto scolastico e attività socializzanti.

La presidente del Municipio V, Maristella Morisco, ha annunciato che è online l’avviso per l’affidamento del servizio tramite una procedura aperta sul Me.Pa. rivolta a operatori economici abilitati.

Il progetto si propone di sostenere in particolare i minori con Bisogni educativi speciali (BES) e diverse tipologie di disabilità (lievi e medie). Sarà data priorità a coloro che sono già seguiti dal servizio sociale del Municipio.

Il progetto si articola in diverse attività pensate per favorire lo sviluppo dei partecipanti:

Attività ludico-ricreativa: L’iniziativa punta a usare il gioco come strumento di inclusione e apprendimento. Saranno organizzati laboratori artistici, di educazione ambientale e altre attività per promuovere la socializzazione.

Sostegno pedagogico e didattico: L’obiettivo è fornire un affiancamento personalizzato per aiutare i ragazzi a consolidare le loro abilità e a sviluppare un metodo di studio autonomo ed efficace.

Le attività si svolgeranno cinque giorni alla settimana, per una durata di tre ore al giorno. È previsto un servizio di trasporto per prelevare e riaccompagnare i minori da punti di raccolta prestabiliti, con la presenza di un operatore a bordo.

“Attraverso questo progetto,” ha dichiarato la presidente Maristella Morisco, “vogliamo collaborare con le famiglie del territorio offrendo un supporto ai bambini e ai preadolescenti che presentano difficoltà. Il nostro obiettivo è sostenerne la crescita psico-emotiva affinché possano essere ‘semi’ in grado di germogliare grazie a qualificati supporti ludici e culturali.”

Il bando, che prevede un importo a base di gara di quasi 48.000 euro, è aperto a diverse tipologie di soggetti, tra cui cooperative sociali, onlus e organizzazioni senza scopo di lucro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 28 agosto, e le proposte dovranno essere caricate sulla piattaforma telematica Me.Pa.

