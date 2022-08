MOLFETTA – Va al Molfetta di mister Bartoli il derby di Coppa Italia di Serie D contro il Bitonto: al Poli finisce 2-0 a favore dei biancorossi che accedono al secondo turno della competizione ed eliminano i neroverdi di Loseto. Successo meritato per la formazione di casa, parsa già in forma ottimale a una settimana dallo start del campionato. In cronaca. La prima chance è in favore degli ospiti, pericolosi sugli sviluppi di calcio d’angolo con un colpo di testa di Tangorre che termina di poco sul fondo; trascorrono sei minuti e dall’altra parte del campo sono i padroni di casa ad andare a un passo dal vantaggio con il bitontino Chiaradia che sfiora l’autogol nel tentativo di anticipare un attaccante avversario lanciato in contropiede. La partita si mantiene gradevole e al minuto 21 tocca ai neroverdi provarci nuovamente con un bel destro dalla distanza di Lucchese ben respinto da Crispino. I biancorossi, scampato il rischio, acquisiscono fiducia e otto minuti dopo addirittura passano: lo fanno con Coratella, abile a ricevere un pallone dalla sinistra, a controllare perfettamente e a scaricare di potenza alle spalle dell’incolpevole Figliola. 1-0 Molfetta e primo tempo che va in archivio così senza altre emozioni.

Nel secondo tempo il copione resta lo stesso. I ragazzi di Loseto creano il primo pericolo al minuto 51 con una conclusione di poco a lato del solito Lucchese, gli uomini di Bartoli si affacciano nella metà campo avversario e pescano un nuovo jolly: è il minuto 61 quando un’altra azione avviata da sinistra, dopo una serie di fitti passaggi, trova ben appostato al centro Coratella che con il piattone insacca a porta semi sguarnita. E’ l’acuto del 2-0, quello che indirizza la sfida in maniera decisiva. Il Bitonto da allora stacca la spina, la Molfetta Calcio rischia di dilagare con un tentativo da oltre metà campo di Di Modugno smanacciato in corner da Figliola. E’ l’ultimo sussulto di un incontro che termina così dopo quattro minuti di recupero. Serata da incorniciare per i biancorossi, acclamati a fine partita da un pubblico in festa.