SAN FOCA – Ha preso il via presso il Lido Coiba a San Foca “Il mare di tutti ” progetto di fisioterapia in mare dedicato a persone affette da Sla o sclerosi multipla, promosso per il quinto anno dall’associazione Sunrise Onlus. Fino al 30 settembre, oltre a fisiatri e fisioterapisti, i pazienti che faranno questa terapia potranno contare anche sul supporto di cardiologi, psicologi e infermieri.