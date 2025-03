Al Galleria di Bari la “Follemente” di Paolo Genovese

BARI – In due settimane di programmazione ha già superato i 7,7 milioni di euro di incasso, Follemente, la nuova pellicola corale di Paolo Genovese arrivato nelle scorse ore al Galleria di Bari con la sua attrice protagonista, Pilar Fogliati.

Reduce dal successo internazionale di Perfetti Sconosciuti, Genovese racconta la storia di un primo appuntamento con una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità hanno voce e corpo e le vediamo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale.

