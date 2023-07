Al Festival Libro possibile i Giochi del Mediterraneo e cicloturismo

Anche i Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e le iniziative su cicloturismo e percorsi ciclabili della Regione Puglia sotto i riflettori del festival Il Libro possibile di Polignano a Mare, attraverso due talk organizzati dall’agenzia regionale Asset.

Venerdì 7 luglio, alle ore 19.30 in piazza San Benedetto, “Italia e Mediterraneo, il ruolo dei Giochi Taranto 2026″. Interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Taranto e presidente del Comitato organizzatore Taranto 2026 Rinaldo Melucci, il suo direttore generale Elio Sannicandro e il presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano. Modera il direttore del Tg Norba Enzo Magistà.

Sarà l’occasione per approfondire l’importante ruolo di un grande evento sportivo come i Giochi del Mediterraneo, che fra tre anni porteranno 4000 atleti di 26 Paesi nel capoluogo ionico: una leva di sviluppo non solo sotto il profilo dell’impiantistica e del turismo sportivi, ma anche dal punto di vista geo-economico e geo-politico, rinnovando Taranto nel suo antico ruolo di epicentro del Mare Nostrum.

Un importante tassello della più ampia rinascita della città che, emancipandosi dalle infauste vicende legate al polo siderurgico, offre oggi una nuova visione identitaria di sviluppo, attraverso il suo Piano strategico redatto dalla Regione Puglia tramite Asset, i progetti sulla transizione ambientale e socio-economica, la cooperazione transnazionale, la blue economy, lo sviluppo ecosostenibile e i numerosi progetti culturali basati sulla sua storia millenaria. La case history ionica, tra l’altro è stata illustrata nei giorni scorsi a Bruxelles, in vari eventi nella sede del Parlamento europeo.

Sabato 8, alle ore 20 in piazza San Benedetto, spazio invece a “La Puglia in bicicletta”: interverranno l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, in veste di direttore Asset Elio Sannicandro, il campione di ciclismo Gianni Bugno, e il consigliere del Presidente Emiliano per la bikeconomy Tommaso Depalma. Modera Enzo Didonna.

La bici e la mobilità sostenibile, il cicloturismo, i cammini e il turismo sportivo, sono temi chiave per la Regione Puglia, e l’agenzia Asset è impegnata in vari progetti di rilevanza strategica. A cominciare dall’aver elaborato il Piano regionale della mobilità ciclistica, che comprende vari progetti di ciclovie: uno strumento fondamentale per la bikeconomy ma anche per la valorizzazione paesaggistica e la promozione turistica.

Il Piano prevede una rete di ciclovie e piste ciclabili che attraversa l’intero territorio regionale, connettendo tra loro i principali poli urbani, naturalistici e culturali pugliesi. A integrarlo, poi, un booklet con 56 ciclopercorsi distribuiti per l’intera regione, raggruppati in quattro aree: Gargano, Daunia, Bari e Murgia, Sud della Puglia, con tutte le info logistiche e paesaggistiche fruibili dai bikers tramite codici QR. A beneficio degli amanti delle due ruote pugliesi, o provenienti da altre regioni o nazioni, per i quali è stata pensata l’edizione inglese.

In Puglia l’uso della bicicletta negli spostamenti abituali quotidiani e nel tempo libero ha enormi potenzialità ancora inespresse. La mobilità ciclistica, collegata all’integrazione modale (trasporto della bici a bordo dei mezzi pubblici) può contribuire al miglioramento della vivibilità delle città pugliesi, del benessere psico-fisico individuale e collettivo e dello sviluppo locale.

