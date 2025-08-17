17 Agosto 2025

Al Casarano basta un gol di Chiricó per passare il turno in coppa: Altamura battuto 1-0

Alessandro Zanzico 17 Agosto 2025
Al Casarano basta un gol di Chiricó per superare di misura l’Altamura nel derby di debutto stagionale in Coppa Italia Serie C.

Passa un minuto e Malcore già ci prova: Spina fa sua la sfera.

Al 11’ ci prova l’ex Ganfornina: bolide della distanza e palla al lato di un soffio dopo una deviazione. Passano pochi istanti e lo spagnolo classe ‘96 stampa un destro sulla traversa, dando vita alla migliore palla gol del primo tempo.

Grande chance per i padroni di casa al 14’: Cajazzo mette dentro un cross basso, Dipinto anticipa tutti e ripulisce l’area di rigore.

Al 32’ i padroni di casa aprono le marcature con Chiricó, che con il piattone insacca alle spalle di Spina su assist di Ferrara.

Tre minuti più tardi Maiello carica il destro dalla distanza, ma il tentativo rasoterra dell’ex Bari è debole e poco angolato.

Gioca con il fuoco in Casarano, che al 39’ rischia in costruzione dal basso, ma D’Amico non riesce ad approfittarne.

A fine primo tempo il gioco si interrompe per qualche minuto a causa di un semi-blackout. Nel terzo dei sette di recupero finali Mbaye schiaccia di testa su traversone di Nicolao, ma non trova lo specchio.

La ripresa inizia esattamente come la prima frazione, ossia con un tiro di Malcore, che servito da Cajazzo trova l’opposizione a muro di Poli.

Al 54’ D’Amico ci prova con il destro, palla al lato.

Passano pochi minuti e Spina respinge la sfera sul tentativo di Ferrara, completando la parata in due tempi prima dell’arrivo di Cajazzo.

L’uomo più pericoloso tra le fila dei murgiani resta Logoluso: calcio di punizione di un soffio al lato al 67’.

Al 69’ è ancora D’Amico a provarci per gli ospiti: Chiorra ci mette i pugni e respinge.

Al 81’ i biancorossi sciupano una ripartenza: il subentrato Agostinelli non è fortunato nella circostanza e trova l’opposizione della retroguardia salentina.

Il Casarano vorrebbe chiuderla ed al 91’ Millico calcia di collo pieno al volo, tentativo fuori misura.

Sarà l’ultimo sussulto di un match che termina 1-0: nel secondo turno i rossazzurri affronteranno il Cerignola.

