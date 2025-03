Al Bifest l’anteprima di “Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta”

BARI – Tre voci, un’amicizia, un viaggio lungo trent’anni. Il racconto intimo e musicale di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, dal piccolo palco di un locale romano fino al grande evento del Circo Massimo, passando per i tour in pulmino, i viaggi, le prove, i concerti e l’amore per la musica che li ha uniti. Un percorso che intreccia le storie delle loro canzoni, l’impegno sociale, il piacere di raccontarsi attraverso la musica e di condividere un pezzo di vita insieme. Il docufilm Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta arriva in anteprima al Bifest di Bari con la proiezione per la rassegna Rosso di sera. Con il tre musicisti romani, anche il regista Francesco Cordio e Domenico Procacci, produttore della pellicola e numero uno di Fandango

