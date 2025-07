Al Bano contro Amadeus e Conti: “Esclusione da Sanremo ferita aperta”

Nonostante la sua lunga carriera, Al Bano si definisce ancora in cammino: “Non sento di essere arrivato”

“Confermo la delusione. Detesto la gente che non mantiene i patti”. Così Al Bano torna a parlare di Sanremo, in occasione della presentazione della sua autobiografia, “Il sole dentro”, al festival Il libro possibile. Il cantante non ha nascosto il proprio disappunto per l’esclusione dalle ultime due edizioni del Festival, rivolgendosi in modo diretto sia ad Amadeus che a Carlo Conti.

“Accetto il sì o il no, ma me lo dici prima. Con la mia pelle non ci giochi. Se hai bisogno di una pallottola da sparare contro gli altri e vuoi farti bello perché hai escluso, in questo caso, uno che si chiama Al Bano, non te lo concedo. Combatto”, ha affermato l’artista, sottolineando di aver ricevuto impegni non rispettati.

Pur riconoscendo il valore del festival condotto da Conti (“Ha fatto un ottimo Sanremo”, Al Bano ha raccontato con sarcasmo quello che ha definito “la sberla più grande”: “Mi si sentiva cantare Felicità nella pubblicità della Panda cinque volte a serata”.

Durante l’incontro, il cantante ha parlato anche delle polemiche legate alla sua partecipazione a un concerto a San Pietroburgo, davanti a 400.000 persone. “C’era richiesta di due milioni per assistere allo spettacolo. La gente si divertiva, si rilassava. Volevano uno dell’Occidente che cantasse per loro. Non aveva nulla a che vedere con la politica o la guerra. Difendo il mio ruolo di messaggero di pace, lo faccio da sempre”, ha dichiarato.

Un ricordo personale ha riportato l’artista al 6 luglio 1970, quando si esibì in Grecia davanti a 100.000 persone, eseguendo un brano di Theodorakis in pieno periodo della dittatura dei colonnelli: “Tutti cantavano con me, era un urlo contro l’oppressione. Anche lì ho avuto coraggio, quello non mi è mai mancato”.

Nonostante la sua lunga carriera, Al Bano si definisce ancora in cammino: “Non sento di essere arrivato. Ho ancora molti conti aperti con la vita. Sto vivendo un bel momento, tra impegni, sfide e anche battaglie, come quella di San Pietroburgo”.

“Non ho mai avuto paura di andare contro il pensiero comune – ha concluso -, spesso è l’unico modo per capire davvero ciò che succede”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author