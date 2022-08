Ceglie- Ai nostri microfoni Piera Aiello, deputata e vedova del boss di mafia Nicolò Atria, prima testimone di giustizia ad essere entrata in Parlamento dopo aver deciso di denunciare il mondo mafioso e iniziare a collaborare con le forze dell’ordine. Dopo l’omicidio del marito, freddato dai killer davanti ai suoi occhi nel 1991, Piera Aiello decise di dire basta a quel mondo in cui era cresciuta iniziando a collaborare con la polizia e la magistratura, tra cui il giudice Paolo Borsellino, unitamente alla cognata Rita Atria, che poi si uccise a 17 anni una settimana dopo la strage di via D’Amelio. “Mi ero stancata di vedere le vedove camminare nel mio paese con questo fazzoletto nero in testa come segno di sottomissione” ha spiegato Piera Aiello ai microfoni di AntennaSud. Da allora la sua vita è cambiata per sempre vivendo per ben 27 anni con un’altra identità, fino alle elezioni politiche del 2018 quando è uscita allo scoperto ed è stata eletta alla Camera dei Deputati con il M5S. L’onorevole ha lasciato il M5S poiché si è sentita strumentalizzata ed ora prova a tornare in Parlamento con De Magistris.