AIA ex Ilva, Turco: “Urso mistifica, propaganda sulla pelle di Taranto”

Sul caso ex Ilva arriva la dura presa di posizione del senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle, che contesta le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso in merito alla nuova AIA.

“Il ministro Urso continua a fare propaganda sulla pelle di Taranto. La decisione del Tribunale di Milano non è una vittoria politica, né un riconoscimento della nuova AIA. Si tratta semplicemente di un rinvio tecnico al 9 ottobre per acquisire documenti fondamentali non ancora depositati: il parere istruttorio conclusivo della Commissione AIA-IPPC e il piano di monitoraggio e controllo predisposto da ISPRA”, ha dichiarato Turco.

Secondo il vicepresidente del Comitato Economia, Lavoro e Imprese del M5S, la realtà è che l’autorizzazione ambientale resta contestata da cittadini e associazioni e il procedimento giudiziario è ancora aperto, con un ricorso al TAR già annunciato.

“Altro che ‘positiva rilevanza’, siamo di fronte all’ennesima mistificazione – ha aggiunto Turco -. Il Governo Meloni dovrebbe affrontare seriamente i nodi irrisolti della fabbrica, invece di trasformare ogni decisione in propaganda. La salute dei cittadini e dei lavoratori merita verità e responsabilità, non slogan di Palazzo”.

Mario Turco ha ribadito che il futuro dello stabilimento non può essere deciso a colpi di comunicati, ma con scelte concrete che mettano al centro la salute pubblica e il rispetto degli obblighi europei.

