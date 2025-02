Agroalimentare, aziende Confapi Taranto alla conquista dei mercati esteri

Il settore agroalimentare sta vivendo un momento di forte espansione grazie all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e all’internazionalizzazione. Le aziende estere sono sempre più protagoniste, sia come investitori sia come partner strategici per la produzione e distribuzione. In questo contesto, l’Italia, con la sua storica tradizione alimentare, resta un punto di riferimento, mentre gli scambi commerciali tra economie avanzate ed emergenti continuano a crescere.

Il 6 marzo, cinque aziende agroalimentari di Confapi Taranto parteciperanno all’evento Incoming Agroalimentare, organizzato da ICE-Agenzia a Roma. L’iniziativa offrirà incontri B2B con operatori esteri provenienti da mercati strategici come Austria, Cina, Colombia, Corea del Sud, Francia, Giappone, India, Spagna, Svezia, Regno Unito, USA e Vietnam.

Tra le imprese coinvolte ci sono Bakery Fumarola – Gruppo Kaleo S.r.l., specializzata nella panificazione, Vigne Catucci Srl, azienda vinicola della DOC Manduria, Masseria Fruttirossi Srl, realtà agritech dedicata ai superfrutti, Vito Benedetto Caseificio, attivo da tre generazioni nella produzione di latticini e formaggi, e Taranto Catering Sas, che realizza liquori biologici e prodotti artigianali da forno.

“Si tratta di un’importante vetrina per le nostre aziende che potranno farsi conoscere a livello internazionale. L’internazionalizzazione è un pilastro della nostra strategia di sviluppo e questa occasione rappresenta un passo concreto verso nuovi mercati”, commenta Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto.

