Agricoltura | Verso tavolo regionale per misure a sostegno delle imprese

Si va verso un tavolo agrumicolo regionale per affrontare le esigenze del settore. Lo sottolinea Confagricoltura Puglia in una nota, precisando che questo “è emerso durante la riunione sugli agrumi convocata dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, che si è svolta in tarda mattinata in videoconferenza. Durante la seduta – prosegue la nota – Confagricoltura Puglia ha ribadito i temi pressanti legati alla produzione di agrumi, settore che ha importanti ricadute economiche e lavorative in gran parte della regione, con prevalenza nelle province di Taranto e di Foggia”. “La problematica che affligge il settore agrumicolo – rileva il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro – è dovuta a eventi calamitosi, e tra questi la grandinata di luglio 2020, e a una conseguente piccola pezzatura che ha portato a spuntare prezzi bassissimi, con scarti elevati. Ciò ha portato a una mancata raccolta e vendita di gran parte delle clementine e delle arance. L’effetto è stato un crollo significativo dei fatturati delle imprese, su cui ha inciso notevolmente anche l’emergenza Covid, con la conseguenza che tanto prodotto non raccolto è marcito nei campi”. Confagricoltura Puglia ha chiesto ristori per l’emergenza Covid anche nel comparto agrumicolo, così come già previsto per gli altri settori produttivi e “di accelerare le pratiche legate alla grandinata 2020; di introdurre misure di sostegno alle imprese per l’innovazione varietale legata alla istituzione di un catasto; di stimolare la creazione di un accordo di filiera; di monitorare i costi di produzione degli agrumi. Durante l’incontro, inoltre, sono emerse le difficoltà avanzate dal Ministero delle Politiche agricole sui ristori legati alle calamità di luglio 2020. Difficoltà che l’organizzazione degli agricoltori pugliesi propone di superare, insistendo sul riconoscimento della calamita anche – ma non solo – per ottenere almeno sgravi contributivi”.