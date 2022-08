ROMA – Si è parlato di Xylella, prezzo del grano, crisi dell’ortofrutta, florovivaismo, zootecnia e comparto latte nell’incontro tra una delegazione di Cia Puglia e il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli.

Sul tavolo i folli rincari delle materie prime, il costo del gasolio triplicato in poche settimane, la siccità che ha fatto crollare e in alcuni casi azzerare le rese dei raccolti, ma non solo. Gli agricoltori pugliesi reclamano attenzione e misure efficaci nel nuovo decreto aiuti. Cia Puglia ha parlato anche di accelerazione delle pratiche, di espianti e reimpianti degli ulivi nelle zone colpite da Xylella e del settore del grano, dove il prezzo risente di forti speculazioni e oscillazioni.