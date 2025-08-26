Agricoltura, al via bando PNRR da 193 milioni per i trattori biometano

Federacma: “Parco mezzi obsoleto: bene i fondi green, ma priorità alla sicurezza”

Da mercoledì 27 agosto e fino al 26 settembre sarà possibile presentare domanda sul portale del GSE – Gestore dei Servizi Energetici per accedere al contributo previsto dal PNRR nell’ambito della misura Pratiche Ecologiche. Sono disponibili 193 milioni di euro destinati alla transizione ecologica dell’agricoltura, con incentivi anche per la sostituzione dei trattori più inquinanti con mezzi a biometano dotati di tecnologie per l’agricoltura di precisione.

La federazione nazionale Federacma, aderente a Confcommercio e rappresentativa dei rivenditori, riparatori e imprese di servizi legate alle macchine agricole, giudica positivamente l’apertura del bando e invita gli operatori a sfruttare l’occasione.

Questo bando PNRR rappresenta un segnale concreto a sostegno dell’agricoltura sostenibile – dichiara il presidente di Federacma, Andrea Borio – Invitiamo le imprese a valutare attentamente questa opportunità per innovare i propri mezzi, con una crescente attenzione all’ambiente.

Accanto agli incentivi green, la federazione sollecita maggiori risorse per la sostituzione delle macchine agricole obsolete, spesso responsabili di gravi incidenti. Parliamo di un parco mezzi vetusto – prosegue Borio – che causa ogni anno oltre cento decessi sul lavoro in agricoltura. La maggior parte degli incidenti mortali è legata al ribaltamento di trattori privi di rollbar e cinture di sicurezza. È un dramma che non possiamo più accettare. Servono misure strutturali per rinnovare i veicoli più vecchi, pericolosi e mai revisionati.

Federacma chiede inoltre la piena attuazione del decreto sulla revisione obbligatoria delle macchine agricole e strumenti agevolati per favorire la sostituzione dei mezzi non solo in base al tipo di alimentazione ma anche alla loro condizione di sicurezza.

La sicurezza nei campi – conclude Borio – è il primo passo per un’agricoltura moderna, efficiente e sostenibile. Transizione ecologica e tutela della vita degli operatori devono procedere insieme.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author