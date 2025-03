Agricoltori in piazza a Parma per difendere il cibo naturale

Sono arrivati in ventimila a Parma da tutta Italia gli agricoltori della Coldiretti, protagonisti di un grande corteo pacifico partito dal parco 1° maggio fino alla sede dell’Efsa, l’Agenzia europea per la Sicurezza Alimentare. Una mobilitazione a difesa della salute dei cittadini e delle future generazioni, guidata dal presidente nazionale Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo.

Tra bandiere gialle con il tricolore e quelle blu dell’Unione Europea, i manifestanti hanno chiesto un’Europa più coraggiosa e attenta ai bisogni delle persone, denunciando la burocrazia che penalizza gli agricoltori e la pressione delle lobby. Sui cartelli slogan chiari: «Cibo dalle campagne, non dai laboratori», «I cittadini europei non sono cavie», «Stop alle guerre militari e commerciali» e «L’Europa ci serve come il pane».

Coldiretti chiede all’Efsa maggiore prudenza e studi clinici approfonditi prima di autorizzare cibi cellulari e prodotti di fermentazione di precisione. Un tema sentito dagli italiani: secondo un’indagine Noto Sondaggi 2024, il 70% dei cittadini si dichiara contrario alla carne, al latte e ai cibi prodotti in laboratorio, in crescita dell’8% rispetto all’anno scorso.

In piazza anche oltre mille comuni, con gonfaloni da tutta Italia, tra cui il Comune di Pollica, simbolo della Dieta Mediterranea, rappresentato dal sindaco Stefano Pisani. Numerose le adesioni di associazioni come Codacons, Adusbef, Federbio, Fipe e Natura Sì, oltre alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni agricole europee Asaja (Spagna) e Fnb (Francia).

A supportare l’iniziativa anche la campagna digitale #facciamoluce, che attraverso contenuti informativi e simbolici sticker a forma di lampadina invita i consumatori a riflettere su ciò che arriva sulle tavole e ad informarsi sui potenziali rischi legati ai nuovi alimenti artificiali.

