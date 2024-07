Agguato portavalori, domani in prefettura il Capo della Polizia parteciperà al Comitato per l’ordine e la sicurezza

Si terrà domani mattina a Brindisi, ore 10.30, in prefettura, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato a poche ore dall’assalto al portavalori avvenuto in mattinata sulla SS613 Brindisi Lecce, all’altezza dello svincolo per Torchiarolo. Al vertice parteciperà il Capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani.

